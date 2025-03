Стрілянина в новорічну ніч на півдні Алабами: 1 особа загинула, 9 поранено

Деталі

Стрілянина відбулася, коли тисячі людей відвідували 15-й щорічний міський новорічний захід MoonPie Over Mobile.

Поліція не розголошує ні ім'я вбитого, ні стан дев'яти осіб, доставлених до лікарні.

Очевидно, стрілець і вбитий були знайомі, повідомив журналістам начальник поліції Пол Прайн.

Новорічні гуляння після стрілянини пройшли за розкладом.

#UPDATE: Officials are reporting that 9+ people have been shot with two victims dead the Incident took place near Dauphin St. Large police presence as people ruining for their lives pic.twitter.com/GplC0Rj8d7

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 1, 2023