Стрілянина в новорічну ніч на півдні Алабами: 1 особа загинула, 9 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Одна людина була вбита і дев'ять поранені в результаті стрілянини. Тисячі людей вийшли на вулиці на новорічну вечірку в центрі Мобіла, штат Алабама, повідомляє Fox News, передає УНН.
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Стрілянина відбулася, коли тисячі людей відвідували 15-й щорічний міський новорічний захід MoonPie Over Mobile.
Поліція не розголошує ні ім'я вбитого, ні стан дев'яти осіб, доставлених до лікарні.
Очевидно, стрілець і вбитий були знайомі, повідомив журналістам начальник поліції Пол Прайн.
Новорічні гуляння після стрілянини пройшли за розкладом.
#UPDATE: Officials are reporting that 9+ people have been shot with two victims dead the Incident took place near Dauphin St. Large police presence as people ruining for their lives pic.twitter.com/GplC0Rj8d7— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 1, 2023