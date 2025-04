Степанов: первые подделки COVID-сертификатов были еще летом, но власть отреагировала только в конце сентября

Цитата

"Нам стало известно об этом явлении, по-моему в мае-июне. А реакция, которая состоялась, она состоялась только в конце сентября этого года. Ну, мне кажется, что слишком большой промежуток времени для того, чтобы жестко отреагировать", - заявил Степанов.

Детали

По мнению экс-главы Минздрава, подделка сертификатов существует во всем мире. Но масштабы этой подделки разные. Степанов добавил, что для того, чтобы ликвидировать ситуацию, необходимо начать наказывать каждого человека за подделку сертификатов, начиная с чиновников.

Добавим

20 октября крупнейшее американское издание The New York Times отдельно обратил внимание на проблему подделки COVID сертификатов в Украине, отметив, что страна страдает не только от большой вспышки заболевания, но и от массовой подделки документов о прохождении вакцинации.



The New York Times пишет, что причиной стремительного распространения коронавируса в Украине стали две основные проблемы: нежелание населения вакцинироваться и незаконные схемы по продаже фальшивых COVID сертификатов, которые позволяют людям обходить ограничения и правила.