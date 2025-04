Степанов: перші підробки COVID-сертифікатів були ще влітку, але влада відреагувала лише наприкінці вересня

Цитата

“Нам стало відомо про це явище, по-моєму в травні-червні. А реакція, яка відбулася, вона відбулась тільки наприкінці вересня цього року. Ну, мені здається, що занадто великий проміжок часу для того, щоб жорстко відреагувати”, - заявив Степанов.

Деталі

На думку ексочільника МОЗ, підроблення сертифікатів існує в усьому світі. Але масштаби цієї підробки різні. Степанов додав, що для того, щоб ліквідувати ситуацію, необхідно почати карати кожну людину за підробку сертифікатів, починаючи з можновладців.

Додамо

20 жовтня найбільше американське видання The New York Times окремо звернуло увагу на проблему підробки COVID-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не тільки від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про проходження вакцинації.



The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися і незаконні схеми з продажу фальшивих COVID-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження і правила.