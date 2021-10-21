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Степанов: перші підробки COVID-сертифікатів були ще влітку, але влада відреагувала лише наприкінці вересня

Київ • УНН

 • 14708 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Про перші підробки сертифікатів-свідоцтв про вакцинацію коронавірусу стало відомо наприкінці травні-початку червня цього року. Проте, діюча влада відреагувала на це лише наприкінці вересня. Про це в ефірі телеканалу “НАШ” заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов коментуючи ситуацією з підробкою сертифікатів вакцинації в Україні, передає УНН.

Степанов: перші підробки COVID-сертифікатів були ще влітку, але влада відреагувала лише наприкінці вересня

Цитата

“Нам стало відомо про це явище, по-моєму в травні-червні. А реакція, яка відбулася, вона відбулась тільки наприкінці вересня цього року. Ну, мені здається, що занадто великий проміжок часу для того, щоб жорстко відреагувати”, - заявив Степанов.

Деталі

На думку ексочільника МОЗ, підроблення сертифікатів існує в усьому світі. Але масштаби цієї підробки різні. Степанов додав, що для того, щоб ліквідувати ситуацію, необхідно почати карати кожну людину за підробку сертифікатів, починаючи з можновладців.

Додамо

20 жовтня найбільше американське видання The New York Times окремо звернуло увагу на проблему підробки COVID-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не тільки від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про проходження вакцинації.

The New York Times пише, що причиною стрімкого поширення коронавірусу в Україні стали дві основні проблеми: небажання населення вакцинуватися і незаконні схеми з продажу фальшивих COVID-сертифікатів, які дозволяють людям обходити обмеження і правила.

Українські Національні Новини

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