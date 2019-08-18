Стало известно имя нового чемпиона UFC в тяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Трансляцию поединка вели спортивные телеканалы, передает УНН.
Поединок прошел в рамках турнира UFC 241 в Анахайме (США, штат Калифорния) и завершился победой 36-летнего Миочича нокаутом в четвертом раунде.
40-летний Кормье потерпел второе поражение в карьере при 22 победах. На счету Миочича 19 побед и три поражения.
Ранее УНН сообщал, что американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в бою за звание чемпиона в полулегком весе (до 66 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который прошел в канадском Эдмонтоне.
Cleveland Rocks! Stipe Miocic knocks out Daniel Cormier in the 4th Round and we have a new Heavyweight Champion of the world. # UFC241 pic.twitter.com/GIe3vgxfEX— Sup Dog Sports (@supdogsports) August 18, 2019