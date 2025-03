Стало известно имя нового чемпиона UFC в тяжелом весе

Поединок прошел в рамках турнира UFC 241 в Анахайме (США, штат Калифорния) и завершился победой 36-летнего Миочича нокаутом в четвертом раунде.

40-летний Кормье потерпел второе поражение в карьере при 22 победах. На счету Миочича 19 побед и три поражения.

Ранее УНН сообщал, что американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в бою за звание чемпиона в полулегком весе (до 66 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который прошел в канадском Эдмонтоне.

Cleveland Rocks! Stipe Miocic knocks out Daniel Cormier in the 4th Round and we have a new Heavyweight Champion of the world. # UFC241 pic.twitter.com/GIe3vgxfEX

