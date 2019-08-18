Стало відомо ім'я нового чемпіона UFC у важкій вазі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американський боєць змішаного стилю (ММА) Стіпе Міочіч здобув перемогу над співвітчизником Даніелем Кормье в поєдинку за звання чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі. Трансляцію поєдинку вели спортивні телеканали, передає УНН.
Поєдинок пройшов у рамках турніру UFC 241 в Анахаймі (США, штат Каліфорнія) і завершився перемогою 36-річного Міочіча нокаутом в четвертому раунді.
40-річний Кормье зазнав другої поразки в кар'єрі при 22 перемогах. На рахунку Міочіча 19 перемог і три поразки.
Раніше УНН повідомляв, що американський боєць змішаного стилю (ММА) Макс Холлоуей здобув перемогу над своїм співвітчизником Френкі Едгаром в бою за звання чемпіона в напівлегкій вазі (до 66 кг) на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) 240, який пройшов в канадському Едмонтоні.
Cleveland Rocks! Stipe Miocic knocks out Daniel Cormier in the 4th Round and we have a new Heavyweight Champion of the world. #UFC241 pic.twitter.com/GIe3vgxfEX— Sup Dog Sports (@supdogsports) August 18, 2019