Стало відомо ім'я нового чемпіона UFC у важкій вазі

Поєдинок пройшов у рамках турніру UFC 241 в Анахаймі (США, штат Каліфорнія) і завершився перемогою 36-річного Міочіча нокаутом в четвертому раунді.

40-річний Кормье зазнав другої поразки в кар'єрі при 22 перемогах. На рахунку Міочіча 19 перемог і три поразки.

Раніше УНН повідомляв, що американський боєць змішаного стилю (ММА) Макс Холлоуей здобув перемогу над своїм співвітчизником Френкі Едгаром в бою за звання чемпіона в напівлегкій вазі (до 66 кг) на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) 240, який пройшов в канадському Едмонтоні.

Cleveland Rocks! Stipe Miocic knocks out Daniel Cormier in the 4th Round and we have a new Heavyweight Champion of the world. #UFC241 pic.twitter.com/GIe3vgxfEX

— Sup Dog Sports (@supdogsports) August 18, 2019