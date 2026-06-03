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США выводят более тысячи военных из Литвы

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Более 1000 военных США покидают Литву после завершения ротации. Вашингтон подтвердил планы по дальнейшему присутствию войск в стране.

США выводят более тысячи военных из Литвы

Более 1000 американских военнослужащих и их техника начали вывод из Литвы после завершения ротации развертывания. Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителей власти и источники в оборонном секторе, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что их заменит новая группа солдат, хотя сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены, так как Соединенные Штаты пересматривают свое военное присутствие в Европе.

Несколько источников в оборонном секторе правительства Литвы подтвердили вывод войск на условиях анонимности. Дейвидас Матулёнис, главный советник президента по вопросам национальной безопасности, также подтвердил часть этой информации.

Ротация американских войск в Литве в последние годы была почти непрерывной. После полномасштабного вторжения России в Украину это присутствие было расширено до постоянного ротационного развертывания около 1000 или более военнослужащих вместе с боевыми машинами.

Официальные лица заявили, что текущий переходный период может привести к более длительной, чем обычно, паузе без американских сил на местах, хотя замена ротации все равно ожидается.

Матулёнис отметил, что Литва получила заверения от Вашингтона, что американские войска останутся в стране, несмотря на продолжающийся пересмотр сил США в Европе.

Мы получили очень четкое заверение от американцев, что войска были и останутся, но я не могу назвать точные цифры на сегодняшний день. Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут возникать определенные временные промежутки

- сказал он.

США регулярно развертывают батальонные ротации в Литве с 2019 года, а после начала войны в Украине это присутствие было расширено.

Трамп объявил о переброске 5000 американских военных в Польшу21.05.26, 23:59 • 7167 просмотров

Ольга Розгон

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