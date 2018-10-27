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США отчитались об успешных тесты по перехвату ракет средней дальности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Американские военные в пятницу, 26 октября, успешно сбили тестовую баллистическую ракету средней дальности в рамках испытания системы противоракетной обороны (ПРО) на боевых кораблях, которую они разрабатывают совместно с Японией. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на заявление Агентства противоракетной обороны США (Missile Defense Agency, MDA), информирует УНН.

Испытания проходили у западного побережья Гавайских островов c ракетного эсминца USS John Finn. Сообщается, что тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA, являющейся частью системы ПРО Aegis.

“Это — превосходное достижение и ключевая веха в возвращении SM-3 Block IIA”, — приводятся в сообщении слова главы MDA, генерала Сэма Гривза. “Мои поздравления всей команде, включая наших моряков, отраслевых партнеров и союзников, которые помогли достичь этой важного события”, — добавил он.

Издание отмечает, что это второе успешное испытание разрабатываемой США и Японией системы ПРО Aegis. В сентябре японский эсминец успешно сбил ракету также у Гавайских островов.

A @USNavy warship has shot down a medium-range ballistic missile in space in the latest successful test of the military’s advanced interceptor technology . https://t.co/pa92xIH9wA pic.twitter.com/6xmAOOqTTN

— Fox News (@FoxNews) 27 октября 2018

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