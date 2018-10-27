США відзвітували про успішні тести з перехоплення ракет середньої дальності

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Американські військові в п’ятницю, 26 жовтня, успішно збили тестову балістичну ракету середньої дальності в рамках випробування системи протиракетної оборони (ПРО) на бойових кораблях, яку вони розробляють спільно з Японією. Про це повідомляє офіційне видання Пентагону Stars and Stripes з посиланням на заяву Агентства протиракетної оборони США (Missile Defense Agency, MDA), інформує УНН.