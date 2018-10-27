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США відзвітували про успішні тести з перехоплення ракет середньої дальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Американські військові в п’ятницю, 26 жовтня, успішно збили тестову балістичну ракету середньої дальності в рамках випробування системи протиракетної оборони (ПРО) на бойових кораблях, яку вони розробляють спільно з Японією. Про це повідомляє офіційне видання Пентагону Stars and Stripes з посиланням на заяву Агентства протиракетної оборони США (Missile Defense Agency, MDA), інформує УНН.

Випробування проходили біля західного узбережжя Гавайських островів c ракетного есмінця USS John Finn. Повідомляється, що тестова ракета була збита ракетою класу SM-3 Block IIA, що є частиною системи ПРО Aegis.

“Це — чудове досягнення і ключова віха у поверненні SM-3 Block IIA”, — наводяться в повідомленні слова глави MDA, генерала Сема Грівза. “Мої вітання всій команді, включаючи наших моряків, галузевих партнерів і союзників, які допомогли досягти цієї важливої події”, — додав він.

Видання зазначає, що це друге успішне випробування розроблюваної США і Японією системи ПРО Aegis. У вересні японський есмінець успішно збив ракету також у Гавайських островів.

A @USNavy warship has shot down a medium-range ballistic missile in space in the latest successful test of the military’s advanced interceptor technology. https://t.co/pa92xIH9wA pic.twitter.com/6xmAOOqTTN

— Fox News (@FoxNews) 27 жовтня 2018 р.

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