США и Израиль проведут 4-дневные военно-морские учения в Красном море

Детали

Учения являются двусторонними между 5-м флотом США и военно-морскими силами Израиля, посвященные планированию миссий, морскому перехвату и другим учениям в море, говорится в сообщении Командования сил флота США (USFFC).

Корабли ВМС США USS Nitze (DDG 94), USS Lewis B. Puller (ESB 3) и USNS Matthew Perry (T-AKE 9) принимают участие вместе с израильскими кораблями класса Sa'ar INS Eilat и INS Keshet.

5-й флот США включает морские силы, действующие в Аравийском заливе, Оманском заливе, Красном море, частях Индийского океана и трех точках в Ормузском проливе, Суэцком канале и Баб-эль-Мандебе.

По сообщению официального израильского телеканала Kan TV, военно-морские учения будут продолжаться в Красном море в течение четырех дней.

Дополнение

В ноябре прошлого года ВМС Израиля вместе с ОАЭ и Бахрейном принимали участие в учениях под руководством 5-го флота в Красном море, которые, по словам израильских официальных лиц, должны были отвечать на недавние атаки Ирана на израильские военно-морские объекты.

С этого времени Израиль провел несколько военно-морских учений с 5-м флотом, в том числе в апреле, когда израильские ракетные катера впервые отработали дозаправку с американского танкера.

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном усилилась в последние месяцы после убийства высокопоставленного иранского офицера в Тегеране, ряда других загадочных смертей сотрудников службы безопасности в Иране, авиаударов по связанным с Ираном целям в Сирии.

В мае Иран захватил два нефтяных танкера под греческим флагом в водах Персидского залива.