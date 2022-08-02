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США и Израиль проведут 4-дневные военно-морские учения в Красном море

США и Израиль проведут 4-дневные военно-морские учения в Красном море

Киев • УНН

 • 170461 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Израильская армия проведет военно-морские учения с Пятым флотом США в Красном море, передает УНН.

Детали

Учения являются двусторонними между 5-м флотом США и военно-морскими силами Израиля, посвященные планированию миссий, морскому перехвату и другим учениям в море, говорится в сообщении Командования сил флота США (USFFC).

Корабли ВМС США USS Nitze (DDG 94), USS Lewis B. Puller (ESB 3) и USNS Matthew Perry (T-AKE 9) принимают участие вместе с израильскими кораблями класса Sa'ar INS Eilat и INS Keshet.

5-й флот США включает морские силы, действующие в Аравийском заливе, Оманском заливе, Красном море, частях Индийского океана и трех точках в Ормузском проливе, Суэцком канале и Баб-эль-Мандебе.

По сообщению официального израильского телеканала Kan TV, военно-морские учения будут продолжаться в Красном море в течение четырех дней.

Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1.

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— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 1, 2022

Дополнение

В ноябре прошлого года ВМС Израиля вместе с ОАЭ и Бахрейном принимали участие в учениях под руководством 5-го флота в Красном море, которые, по словам израильских официальных лиц, должны были отвечать на недавние атаки Ирана на израильские военно-морские объекты.

С этого времени Израиль провел несколько военно-морских учений с 5-м флотом, в том числе в апреле, когда израильские ракетные катера впервые отработали дозаправку с американского танкера.

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном усилилась в последние месяцы после убийства высокопоставленного иранского офицера в Тегеране, ряда других загадочных смертей сотрудников службы безопасности в Иране, авиаударов по связанным с Ираном целям в Сирии.

В мае Иран захватил два нефтяных танкера под греческим флагом в водах Персидского залива.

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