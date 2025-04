США та Ізраїль проведуть 4-денні військово-морські навчання у Червоному морі

Деталі

Навчання є двосторонніми між 5-м флотом США і військово-морськими силами Ізраїлю, присвячені плануванню місій, морському перехопленню та іншим навчанням у морі, йдеться в повідомленні Командування сил флоту США (USFFC).

Кораблі ВМС США USS Nitze (DDG 94), USS Lewis B. Puller (ESB 3) та USNS Matthew Perry (T-AKE 9) беруть участь разом із ізраїльськими кораблями класу Sa'ar INS Eilat та INS Keshet.

5-й флот США включає морські сили, що діють в Аравійській затоці, Оманській затоці, Червоному морі, частинах Індійського океану і трьох точках в Ормузькій протоці, Суецькому каналі і Баб-ель-Мандеб.

За повідомленням офіційного ізраїльського телеканалу Kan TV, військово-морські навчання триватимуть у Червоному морі протягом чотирьох днів.

Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1.



Доповнення

У листопаді минулого року ВМС Ізраїлю разом з ОАЕ та Бахрейном брали участь у навчаннях під керівництвом 5-го флоту в Червоному морі, які, за словами ізраїльських офіційних осіб, повинні були відповідати на недавні атаки Ірану на ізраїльські військово-морські об'єкти.

З того часу Ізраїль провів кілька військово-морських навчань із 5-м флотом, у тому числі у квітні, коли ізраїльські ракетні катери вперше відпрацювали дозаправку з американського танкера.

Напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном посилилася останніми місяцями після вбивства високопоставленого іранського офіцера в Тегерані, низки інших загадкових смертей співробітників служби безпеки в Ірані, авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії.

У травні Іран захопив два нафтові танкери під грецьким прапором у водах Перської затоки.