Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов - движение "Честная мобилизация"

Списание из армии главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который получил подозрение за мошенничество и уклонение от мобилизации, дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов. Об этом говорится в заявлении движения "Честная мобилизация", передает УНН.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин после трех лет фиктивной службы и уголовного дела за мошенничество и уклонение от мобилизации списался из армии из-за "плохого зрения". Эта новость сильно возмутила многих военных и ветеранское сообщество. Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа ухылянтов! Такие как Шабунин позорят всех, кто получил тяжелое ранение или потерял здоровье, защищая Украину. Ведь после войны шабунины наденут на себя ордена и будут всем рассказывать о своих подвигах. Такие же фейковых, как и их "служба" - говорится в заявлении.

Движение "Честная мобилизация" требует справедливости для военных, которые пятый год защищают Украину, и жесткого наказания для таких ухылянтов, как Шабунин. Пока такие активисты покупают себе должности в армии, отсрочки или непригодность, проблемы в ВСУ и с мобилизацией будут только усугубляться - заявили представители движения.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ДБР, вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысяч гривен государственных средств.