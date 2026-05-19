Совет мира призовет ООН заставить ХАМАС разоружиться – AP

$44.160.0951.410.15
ukenru
16:01 • 5104 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
14:16 • 12915 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
14:00 • 14321 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
Эксклюзив
13:39 • 14886 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
13:34 • 21134 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
12:58 • 18508 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
19 мая, 11:36 • 13436 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Эксклюзив
19 мая, 11:20 • 14578 просмотра
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
19 мая, 10:17 • 14853 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
19 мая, 10:00 • 28453 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.9м/с
72%
748мм
Популярные новости
Глава военного комитета НАТО назвал войну в Украине "жестокой" и предупредил о шторме на фоне кризисов в мире19 мая, 08:46 • 15477 просмотра
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который зашел в подъезд за 15-летней девушкой и совершил развратные действия19 мая, 09:59 • 13802 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo13:19 • 17126 просмотра
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo13:54 • 13339 просмотра
В Китае тайно обучали российских военных, и некоторые затем отправились на войну в Украине - Reuters13:57 • 8526 просмотра
публикации
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo13:54 • 13368 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?13:34 • 21124 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo13:19 • 17150 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
12:58 • 18504 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего19 мая, 10:00 • 28452 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Блогеры
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Иран
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 27220 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 68652 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 68670 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 93302 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 92002 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель

Совет мира призовет ООН заставить ХАМАС разоружиться – AP

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Совет мира просит ООН заставить ХАМАС разоружиться для выполнения перемирия. На данный момент Израиль контролирует около шестидесяти процентов территории Газы.

Совет мира призовет ООН заставить ХАМАС разоружиться – AP
Фото: АР

Совет мира, контролирующий соблюдение режима прекращения огня в Газе, обратится в Совет Безопасности ООН с требованием заставить ХАМАС разоружиться. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет организации, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что документ обсудят 22 мая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. В отчете отмечается, что главным препятствием для полного выполнения режима прекращения огня остается отказ ХАМАС "согласиться на проверенный вывод из эксплуатации" и "разрешить подлинный гражданский переход в Газе".

В ХАМАС уже отреагировали на документ, назвав его "лживым".

В Совете мира заявили о тупике в перемирии

План прекращения огня, предложенный администрацией Дональда Трампа, предусматривает разоружение ХАМАС, ликвидацию сети туннелей группировки, вывод израильских войск из Газы и создание нового технократического палестинского правительства.

ХАМАС подтвердил гибель топ-командира в результате удара Израиля16.05.26, 14:27 • 3825 просмотров

Глава Совета мира, бывший спецпосланник ООН Николай Младенов, ранее заявил, что перемирие фактически зашло в тупик из-за споров по поводу разоружения ХАМАС.

Восстановление не может начаться там, где не сложено оружие

– говорится в отчете совета.

AP отмечает, что ХАМАС связывает вопрос демилитаризации с полным выводом израильских войск из сектора Газа. В то же время Израиль после начала перемирия расширил контроль над территорией анклава и в настоящее время контролирует около 60% Газы.

Совет по вопросам мира в Газе при Трампе готовит план из 15 пунктов по разоружению движения «Хамас»13.05.26, 23:41 • 6828 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дональд Трамп
Сектор Газа