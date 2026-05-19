Совет мира призовет ООН заставить ХАМАС разоружиться – AP

Совет мира, контролирующий соблюдение режима прекращения огня в Газе, обратится в Совет Безопасности ООН с требованием заставить ХАМАС разоружиться. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет организации, пишет УНН.

Ожидается, что документ обсудят 22 мая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. В отчете отмечается, что главным препятствием для полного выполнения режима прекращения огня остается отказ ХАМАС "согласиться на проверенный вывод из эксплуатации" и "разрешить подлинный гражданский переход в Газе".

В ХАМАС уже отреагировали на документ, назвав его "лживым".

В Совете мира заявили о тупике в перемирии

План прекращения огня, предложенный администрацией Дональда Трампа, предусматривает разоружение ХАМАС, ликвидацию сети туннелей группировки, вывод израильских войск из Газы и создание нового технократического палестинского правительства.

Глава Совета мира, бывший спецпосланник ООН Николай Младенов, ранее заявил, что перемирие фактически зашло в тупик из-за споров по поводу разоружения ХАМАС.

Восстановление не может начаться там, где не сложено оружие – говорится в отчете совета.

AP отмечает, что ХАМАС связывает вопрос демилитаризации с полным выводом израильских войск из сектора Газа. В то же время Израиль после начала перемирия расширил контроль над территорией анклава и в настоящее время контролирует около 60% Газы.

