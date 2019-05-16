Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2019

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45608 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68979 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85507 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98010 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123559 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111789 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2019

Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2019

Киев  •  УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019, передает УНН.

Второй полуфинал 64-го конкурса "Евровидение" состоится сегодня в 21:00 (20:00 по киевскому времени).

За выход в финал, который состоится в субботу, 18 мая, будут бороться 18 стран, в том числе:

1. Армения - певица Srbuk с песней Walking Out
2. Ирландия - певица Сара Мактернан с песней 22
3. Молдова - Анна Одобеску с песней Stay
4. Швейцария - певец Luca Hänni с песней She Got Me
5. Латвия - группа Carousel с песней That Night
6. Румыния - певица Эстер Пион с песней On a Sunday
7. Дания - Leonora с песней Love Is Forever
8. Швеция - певец Йон Лундвик с песней Too Late For Love
9. Австрия - Paenda с песней Limits
10. Хорватия - Роко с песней The Dream
11. Мальта - Микела с песней Chameleon
12. Литва - певец Юрий Векленко с песней Run With The Lions
13. Россия - Сергей Лазарев с песней Scream
14. Албания - Йонида Малич с песней Ktheju tokës
15. Норвегия - KEiiNO с песней Spirit In The Sky
16. Нидерланды - Дункан Лоуренс с песней Arcade
17. Северная Македония - Тамара Тодевска с песней Proud
18. Азербайджан - певец Chingiz с песней Truth

Лишь 10 из них пройдут в финал.

Напомним, в Тель-Авиве прошел первый полуфинал Евровидения-2019.

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