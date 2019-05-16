Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019, передает УНН.
Второй полуфинал 64-го конкурса "Евровидение" состоится сегодня в 21:00 (20:00 по киевскому времени).
За выход в финал, который состоится в субботу, 18 мая, будут бороться 18 стран, в том числе:
1. Армения - певица Srbuk с песней Walking Out
2. Ирландия - певица Сара Мактернан с песней 22
3. Молдова - Анна Одобеску с песней Stay
4. Швейцария - певец Luca Hänni с песней She Got Me
5. Латвия - группа Carousel с песней That Night
6. Румыния - певица Эстер Пион с песней On a Sunday
7. Дания - Leonora с песней Love Is Forever
8. Швеция - певец Йон Лундвик с песней Too Late For Love
9. Австрия - Paenda с песней Limits
10. Хорватия - Роко с песней The Dream
11. Мальта - Микела с песней Chameleon
12. Литва - певец Юрий Векленко с песней Run With The Lions
13. Россия - Сергей Лазарев с песней Scream
14. Албания - Йонида Малич с песней Ktheju tokës
15. Норвегия - KEiiNO с песней Spirit In The Sky
16. Нидерланды - Дункан Лоуренс с песней Arcade
17. Северная Македония - Тамара Тодевска с песней Proud
18. Азербайджан - певец Chingiz с песней Truth
Лишь 10 из них пройдут в финал.
Напомним, в Тель-Авиве прошел первый полуфинал Евровидения-2019.