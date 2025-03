Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2019

Второй полуфинал 64-го конкурса "Евровидение" состоится сегодня в 21:00 (20:00 по киевскому времени).

За выход в финал, который состоится в субботу, 18 мая, будут бороться 18 стран, в том числе:

1. Армения - певица Srbuk с песней Walking Out

2. Ирландия - певица Сара Мактернан с песней 22

3. Молдова - Анна Одобеску с песней Stay

4. Швейцария - певец Luca Hänni с песней She Got Me

5. Латвия - группа Carousel с песней That Night

6. Румыния - певица Эстер Пион с песней On a Sunday

7. Дания - Leonora с песней Love Is Forever

8. Швеция - певец Йон Лундвик с песней Too Late For Love

9. Австрия - Paenda с песней Limits

10. Хорватия - Роко с песней The Dream

11. Мальта - Микела с песней Chameleon

12. Литва - певец Юрий Векленко с песней Run With The Lions

13. Россия - Сергей Лазарев с песней Scream

14. Албания - Йонида Малич с песней Ktheju tokës

15. Норвегия - KEiiNO с песней Spirit In The Sky

16. Нидерланды - Дункан Лоуренс с песней Arcade

17. Северная Македония - Тамара Тодевска с песней Proud

18. Азербайджан - певец Chingiz с песней Truth

Лишь 10 из них пройдут в финал.

Напомним, в Тель-Авиве прошел первый полуфинал Евровидения-2019.