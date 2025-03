Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2019

Другий півфінал 64-го конкурсу "Євробачення" відбудеться сьогодні о 21:00 (20:00 за київським часом).

За вихід у фінал, який відбудеться у суботу, 18 травня, боротимуться 18 країн, зокрема:

1. Арменія – співачка Srbuk з піснею Walking Out

2. Ірландія – співачка Сара Мактернан з піснею 22

3. Молдова – Анна Одобеску з піснею Stay

4. Швейцарія – співак Luca Hänni з піснею She Got Me

5. Латвія – гурт Carousel з піснею That Night

6. Румунія – співачка Естер Піон з піснею On a Sunday

7. Данія – Leonora з піснею Love Is Forever

8. Швеція – співак Йон Лундвік з піснею Too Late For Love

9. Австрія – Paenda з піснею Limits

10. Хорватія – Роко з піснею The Dream

11. Мальта - Мікела з піснею Chameleon

12. Литва - співак Юрій Векленко з піснею Run With The Lions

13. Росія – Сергій Лазарев з піснею Scream

14. Албанія – Йоніда Маличи з піснею Ktheju tokës

15. Норвегія – KEiiNO з піснею Spirit In The Sky

16. Нідерланди – Дункан Лоуренс з піснею Arcade

17. Північна Македонія – Тамара Тодевська з піснею Proud

18. Азербайджан – співак Chingiz з піснею Truth

Лише 10 з них пройдуть у фінал.

Нагадаємо, у Тель-Авіві пройшов перший півфінал Євробачення-2019.