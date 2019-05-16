Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Сьогодні, 16 травня, у Тель-Авіві відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2019, передає УНН.
Другий півфінал 64-го конкурсу "Євробачення" відбудеться сьогодні о 21:00 (20:00 за київським часом).
За вихід у фінал, який відбудеться у суботу, 18 травня, боротимуться 18 країн, зокрема:
1. Арменія – співачка Srbuk з піснею Walking Out
2. Ірландія – співачка Сара Мактернан з піснею 22
3. Молдова – Анна Одобеску з піснею Stay
4. Швейцарія – співак Luca Hänni з піснею She Got Me
5. Латвія – гурт Carousel з піснею That Night
6. Румунія – співачка Естер Піон з піснею On a Sunday
7. Данія – Leonora з піснею Love Is Forever
8. Швеція – співак Йон Лундвік з піснею Too Late For Love
9. Австрія – Paenda з піснею Limits
10. Хорватія – Роко з піснею The Dream
11. Мальта - Мікела з піснею Chameleon
12. Литва - співак Юрій Векленко з піснею Run With The Lions
13. Росія – Сергій Лазарев з піснею Scream
14. Албанія – Йоніда Маличи з піснею Ktheju tokës
15. Норвегія – KEiiNO з піснею Spirit In The Sky
16. Нідерланди – Дункан Лоуренс з піснею Arcade
17. Північна Македонія – Тамара Тодевська з піснею Proud
18. Азербайджан – співак Chingiz з піснею Truth
Лише 10 з них пройдуть у фінал.
Нагадаємо, у Тель-Авіві пройшов перший півфінал Євробачення-2019.