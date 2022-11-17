Сын Трампа предложил прекратить оказывать Украине военную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сын экспрезидента США Дональда Трампа призвал прекратить оказывать Украине военную помощь обвинив Украину в обстреле. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
Цитата
"Поскольку именно украинская ракета попала в нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы по крайней мере сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение?" — написал Дональд Трамп младший.
Контекст
Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.
Расследование инцидента в Польше продолжается.
Впоследствии президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.
Since it была Ukraine's missile, що hit наше NATO All Poland, може бути на ліжку stop spending billions to arm them now?— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 16, 2022