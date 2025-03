Сын Трампа предложил прекратить оказывать Украине военную помощь

Цитата

"Поскольку именно украинская ракета попала в нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы по крайней мере сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение?" — написал Дональд Трамп младший.

Контекст

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

Расследование инцидента в Польше продолжается.

Впоследствии президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

