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Син Трампа запропонував припинити надавати Україні військову допомогу

Син Трампа запропонував припинити надавати Україні військову допомогу

Київ • УНН

 • 609716 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Син експрезидента США Дональда Трампа, закликав припинити надавати Україні військову допомогу звинувативши Україну в обстрілі. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Оскільки саме українська ракета влучила в нашого союзника по НАТО Польщу, чи можемо ми принаймні зараз припинити витрачати мільярди на їх озброєння?" — написав Дональд Трамп молодший.

Контекст

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Розслідування інциденту в Польщі триває.

Згодом президент США Джо Байден проінформував партнерів з G7 та НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО.

Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 16, 2022

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