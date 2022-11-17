Син Трампа запропонував припинити надавати Україні військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Син експрезидента США Дональда Трампа, закликав припинити надавати Україні військову допомогу звинувативши Україну в обстрілі. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата
"Оскільки саме українська ракета влучила в нашого союзника по НАТО Польщу, чи можемо ми принаймні зараз припинити витрачати мільярди на їх озброєння?" — написав Дональд Трамп молодший.
Контекст
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.
Розслідування інциденту в Польщі триває.
Згодом президент США Джо Байден проінформував партнерів з G7 та НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО.
Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 16, 2022