Силы обороны остановили 47 штурмов врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений, 47 из которых - на Покровском направлении. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новоторецкого. Также «горячо» было на Кураховском направлении - где Силы обороны отбили 28 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 28 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в частности, сбросил 118 КАБ. Кроме этого, совершил 5081 обстрел.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

На Харьковском направлении состоялось шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку шести различных населенных пунктов. Акцент делал у Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григорьевки, Предтечино, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.

ISW: захват Угледара не даст россиянам особого оперативного преимущества

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Роботино и Малых Щербаков получили достойный отпор - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направленияхх признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков