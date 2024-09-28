Силы обороны остановили 47 штурмов врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  103851 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  111135 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  111186 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  110194 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  103841 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  92555 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  99618 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  89673 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  122258 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117319 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО

  •  19178 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  63182 просмотра
Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

  •  28238 просмотра
ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА

ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА

  •  39950 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

  •  50095 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  117162 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  116581 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  117576 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  122258 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  151598 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

  •  50095 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  53306 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  62818 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября 2024, 03:09  •  107322 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  113283 просмотра
Актуальное
Силы обороны остановили 47 штурмов врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Силы обороны остановили 47 штурмов врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 06:34  •  1726 просмотра

Read in English

За сутки произошло 180 боевых столкновений, 47 из них на Покровском направлении. Враг нанес 6 ракетных и 74 авиаудара, совершил 5081 обстрел. Силы обороны отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

 На фронте за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений, 47 из которых - на Покровском направлении. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новоторецкого. Также «горячо» было на Кураховском направлении - где Силы обороны отбили 28 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 28 сентября, передает УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в частности, сбросил 118 КАБ. Кроме этого, совершил 5081 обстрел.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

На Харьковском направлении состоялось шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку шести различных населенных пунктов. Акцент делал у Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григорьевки, Предтечино, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.

ISW: захват Угледара не даст россиянам особого оперативного преимущества25 сентября 2024, 07:45 • 13728 просмотров

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Роботино и Малых Щербаков получили достойный отпор - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направленияхх признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков28 сентября 2024, 05:10 • 8184 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
laiman-ukrainaЛайман, Украина
huliaipoleГуляйполе
vuhledarУгледар
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
chernigovЧернигов
sumyСумы
kupyanskКупянск
kharkivХарьков