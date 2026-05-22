Сибига министерское заседание Украина-Юго-Восточная Европа в Тиране 12 июня

Глава МИД Андрей Сибига анонсировал министерское заседание Украина-Юго-Восточная Европа в Тиране 12 июня, передает УНН со ссылкой на МИД.

Мы высоко ценим принципиальную поддержку Украины со стороны Албании, ее неизменную солидарность с нашим народом и ее вклад в поддержание помощи через механизмы НАТО. 12 июня в Тиране вместе с моим албанским коллегой Феритом Ходжей мы станем сопредседателями министерской встречи "Украина–Юго-Восточная Европа" на тему "Общие вызовы, общее будущее: Украина и Юго-Восточная Европа за безопасную и стабильную Европу"

По его словам, эта встреча станет продолжением важного регионального формата, который мы начали в Киеве в январе 2025 года и который направлен на развитие сотрудничества и объединение усилий в поддержку Украины и европейской безопасности.

Эта министерская встреча соберет партнеров со всей Юго-Восточной Европы для укрепления политической солидарности, улучшения координации и продвижения общего видения прочного мира, восстановления и устойчивости Украины. С нетерпением жду встречи с друзьями и партнерами в Тиране