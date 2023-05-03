Сезон клещей: врач-инфекционист Ольга Голубовская дала советы по защите и профилактике

Как снизить риск укуса клеща

• Самый высокий риск встретиться с насекомым в лесах, а также на тенистых, поросших зеленью и неухоженных полянах. По возможности выбирайте для отдыха ухоженные парки, лужайки со скошенной травой;

• Находясь на природе, особенно в лесу, не забывайте о защите репеллентами. Репелленты должны содержать ДЭТА (диэтилтолуамид) – для детей концентрация ДЭТА в средстве не должна превышать 10%.

• Рекомендуется носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу.

И не забывайте о домашних любимцах, которых тоже следует защищать от укусов, используя соответствующие ветеринарные средства, которые есть в виде спреев, капель, ошейников и т.д.

“Поскольку все эти рекомендации не всегда могут быть реализованы, особенно в отношении детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы”, — подчеркнула Голубовская.

По словам инфекциониста, клещ способен кусать на разных этапах своего развития. Но вот для насыщения личинке и взрослому насекомому требуется разное время.

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“Надо помнить, что "кусачими" являются и личинки клещей (для насыщения нужно около 5 суток), и нимфы (до 8 суток) и, естественно, взрослый клещ (до 12 суток)", - пояснила врач.

Также по разному меняется и размер насекомого при насыщении: масса личинок увеличивается до 20 раз, масса нимф — до 100 раз, а масса самок — до 120 раз. Понимание соотношения насыщения и увеличения размера клеща на разных стадиях его развития может стать показателем времени, когда насекомое укусило. Как отмечает врач, понимание времени, которое клещ насыщается очень важно для решения о профилактике болезни Лайма.

Болезнь Лайма — трансмиссивное заболевание, представляющее собой спирохетоз со склонностью к полиорганному поражению, многообразием клинических форм, с возможностью персистирования возбудителя и формированием хронического течения болезни.

Что делать, если клещ уже присосался?

В случае если клещ уже присосался — главное не паниковать, не пытаться "задушить" клеща маслом или сжать его, чтобы он треснул.

"Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами", - пояснила врач.

Итак:

• Клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления; однако, гораздо важнее как можно скорее удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или вернувшись домой;

• Распространенной ошибкой является попытка “задушить” клеща маслом, вазелином, лаком или бензином — все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает;

• Нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика;

• Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно извлекать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нитку; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща;

• Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости — не паникуйте, они неинфекционные; попробуйте еще раз, если не получилось — обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;

• После удаления клеща нужно обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.

Врач отмечает, что нет смысла тратить время на исследование клеща на наличие боррелий.

“В лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать поле лидокаином, потому что это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя”, — уточнила Голубовская.

Какова профилактика заболевания.

Для профилактики заболевания в настоящее время используют антибиотики.

“Лучше избегать воздействия клещей. Их быстрое удаление является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков. Связано это как с особенностью возбудителя, так и с особенностями инфекционного процесса в случае попадания боррелий в организм человека. Также необходимо помнить, что даже в эндемичных районах (как у нас) риск передачи от укуса всех клещей оценивается только на 1-2%”, — объяснила Голубовская, в то же время отметив, что врач все же может назначить лекарства для экстренной профилактики.

Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже — не рекомендуется.

По словам инфекциониста, болезнь Лайма достаточно эффективно поддается лечению, но только если оно соответствующее. Если пациентов вовремя лечат с помощью соответствующих схем антибиотиков, полное выздоровление наступает более, чем в 80% случаях. Однако необходимо помнить, что возможна реинфекция другим штаммом возбудителя.