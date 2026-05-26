САП обжалует закрытие дела в отношении нардепа Дубневича об убытках Укрзализныци на 93 млн гривен

​​Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение о закрытии дела о незаконном завладении 93 млн грн Укрзализныци, где фигурирует и народный депутат Ярослав Дубневич, передает УНН.

Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на решение коллегии ВАКС от 26.05.2026 о закрытии уголовного производства по обвинению 8 лиц, среди которых народный депутат Украины IX созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныця" - говорится в сообщении.

Как сообщили в САП, решение суда принято на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины – истечение срока досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении (ст. 219 УПК Украины).

Отметим, что в ходе досудебного расследования сторона обвинения действовала в соответствии с требованиями УПК Украины, действующими на момент принятия процессуальных решений. Не соглашаясь с решением суда, прокурор САП обжалует его в суде апелляционной инстанции - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении восьми лиц, среди которых народный депутат Ярослав Дубневич, в связи с истечением сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении. Дело касалось незаконного завладения 93 млн грн ПАО "Укрзализныци".

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины по ходатайству прокурора Специализированной прокуратуры объявил Дубневича в международный розыск. Ему инкриминируют незаконное завладение 93 млн грн ПАО "Укрзализныци", а также организацию хищения природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 2,2 млрд.

Принимая решение, тогда суд исходил из неявки обвиняемого на заседание и наличия информации о его пребывании за границей. В качестве доказательства тогда была представлена информация якобы из системы официального канала Европола Secure Information Exchange Network (SIENA), хотя в Государственной пограничной службе пересечение государственной границы Дубневичем зафиксировано не было.

Он не находился в розыске Международной организации уголовной полиции, несмотря на объявление в международный розыск украинскими властями.

В 2025 году дело нардепа Ярослава Дубневича направили в суд. Его обвиняют в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд гривен и легализации незаконно полученной прибыли.