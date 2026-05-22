Рубио заявил, что Украина получает «больше поддержки, чем когда-либо» благодаря PURL
Киев • УНН
Рубио заявил о рекордной поддержке Украины через программу PURL для закупки оружия США. Союзники финансируют критическое вооружение по приоритетному списку.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "большей поддержке, чем когда-либо" для Украины благодаря программе PURL, которая позволяет союзникам закупать американское оружие для Украины. Об этом он заявил после министерской встречи НАТО в Швеции, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Что касается Украины, Рубио говорит, что Киев "получает больше поддержки, чем когда-либо" благодаря программе PURL.
Справочно
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициированная США и НАТО инициатива, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами и партнерами Альянса поставок вооружения и оборудования американского производства. Механизм позволяет странам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.
Программа преследует цель обеспечить поток вооружения, которое мог бы предоставить только Пентагон, — например, ракеты ПВО для защиты украинских городов от российских ударов.