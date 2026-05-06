Рубио заявил, что мирное соглашение между Израилем и Ливаном возможно, ключевое препятствие – Хезболла

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение мирного соглашения между Израилем и Ливаном является реалистичным, однако главным препятствием остается деятельность группировки "Хезболла". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам госсекретаря, потенциал для урегулирования конфликта существует, однако ситуацию осложняет присутствие боевиков на территории Ливана.

В целом, я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем неизбежно достижимо и должно быть заключено. Проблема Израиля и Ливана не в Израиле или Ливане, а в "Хезболле". "Хезболла" действует с территории Ливана – сказал Рубио.

Несмотря на перемирие, бои на юге Ливана продолжаются

Несмотря на прекращение огня, заключенное 16 апреля, боевые действия на юге Ливана не прекратились. Израильские войска продолжают удерживать часть территории, объясняя это необходимостью защиты северных регионов страны от атак боевиков.

По данным ливанских властей, с начала марта в результате израильских ударов погибли почти 2700 человек.

Израиль, со своей стороны, заявляет, что боевики "Хезболлы" действуют в гражданских районах, что осложняет проведение операций.

