Рубио о возможном восстановлении военной помощи Украине: надеюсь на "действительно хорошую встречу" в Джидде

Государственный секретарь США Марко Рубио перед встречей с украинской делегацией в Джидде прокомментировал возможность восстановления военной помощи Украине, указав, что не собирается ничего преждевременно объявлять, но надеется, что будет "действительно хорошая встреча" 11 марта. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, пишет УНН.

Да, я имею в виду, что все это произошло, потому что мы чувствовали, что они не были привержены какому-либо мирному процессу или не были заинтересованы в переговорах. Если это изменится, то, очевидно, наша позиция может измениться. Но я не собираюсь ничего преждевременно объявлять. Надеюсь, завтра (11 марта - ред.) у нас будет действительно хорошая встреча. - сказал Рубио в ответ на вопрос, есть ли готовность восстановить военную помощь Украине.

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

На вопрос, ожидает ли он, что украинская сторона поднимет вопрос о восстановлении военной помощи, государственный секретарь США указал, что "конечно, я предполагаю, что они поднимут этот вопрос, и я уверен, что это будет рассмотрено". "И, надеюсь, мы проведем хорошую встречу и получим хорошие новости, которые можно будет объявить по этому поводу", - сказал Рубио.

Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Контекст

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Ретклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".

4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "досадную". Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.

После этого стало известно, что 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии запланирована встреча делегации США с делегацией Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. По словам Президента, с украинской стороны будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

От США делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.