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Рубіо про можливе відновлення військової допомоги Україні: сподіваюся на "справді хорошу зустріч" у Джидді

Київ • УНН

 • 19939 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо перед зустріччю з українською делегацією в Джидді прокоментував можливість відновлення військової допомоги. Він сподівається на "справді хорошу зустріч" 11 березня.

Рубіо про можливе відновлення військової допомоги Україні: сподіваюся на "справді хорошу зустріч" у Джидді

Держсекретар США Марко Рубіо перед зустріччю з українською делегацією у Джидді прокоментував можливість відновлення військової допомоги Україні, вказавши, що не збирається нічого передчасно оголошувати, але сподівається що буде "справді хороша зустріч" 11 березня. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, пише УНН.

Так, я маю на увазі, що все це відбулося тому, що ми відчували, що вони не віддані будь-якому мирному процесу або не зацікавлені в переговорах. Якщо це зміниться, то, очевидно, наша поза може змінитися. Але я не збираюся нічого передчасно оголошувати. Сподіваюся, завтра (11 березня - ред.) у нас буде справді хороша зустріч

- сказав Рубіо у відповідь на запитання, чи є готовність відновити військову допомогу Україні

Рубіо в Саудівській Аравії обговорить призупинення військової допомоги США Україні10.03.25, 19:33 • 31707 переглядiв

На запитання, чи очікує він, що українська сторона порушить питання про відновлення військової допомоги, держсекретар США вказав, що "звичайно, я припускаю, що вони порушать це питання, і я впевнений, що це буде розглянуто". "І, сподіваюся, ми проведемо хорошу зустріч і матимемо гарні новини, які можна оголосити з цього приводу", - сказав Рубіо.

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Контекст

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру". Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.

Після цього стало відомо, що 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії заплановано зустріч делегації США з делегацією України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Від США делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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