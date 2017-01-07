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Разведка США не довела связь источников сайта с госпартиями - WikiLeaks

Разведка США не довела связь источников сайта с госпартиями - WikiLeaks

Киев • УНН

 • 7816 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Руководство сайта WikiLeaks заявило, что доклад американской разведки о "российском вмешательстве" в президентских выборах в США не опровергает утверждение о непричастности госпартий любой страны в деятельности сайта, передает УНН со ссылкой на Twitter.

"Ничего в опубликованном сегодня американской разведкой докладе не противоречит нашему выводу, что источники WikiLeaks, связанные с информацией о выборах, не имеют отношения к государствам", - написала организация.

Кроме того, в организации также считают, что доклад правительства США о "русских хакерах" основан "на просмотре телевизора и чтении постов в Twitter".

Как сообщал УНН, спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks по делу о письмах Демократической партии.

Напомним, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.

Nothing in today's declassified ODNI report alters our conclusion that WikiLeaks "US election related sources are not state parties.

- WikiLeaks (@wikileaks) 7 января 2017 г.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839

- WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

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