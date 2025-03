Розвідка США не довела зв'язок джерел сайту з держпартіями - WikiLeaks

“Нічого в опублікованій сьогодні американською розвідкою доповіді не суперечить нашому висновку, що джерела WikiLeaks, пов’язані з інформацією про вибори, не мають відношення до держав,” — написала організація.

Крім того у організації також вважають, що доповідь уряду США про “російських хакерів” заснована “на перегляді телевізора і читанні постів у Twitter”.

Як повідомляв УНН, спецслужби США знайшли посередників між Росією і WikiLeaks у справі про листи Демократичної партії.

Нагадаємо, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

Nothing in today’s declassified ODNI report alters our conclusion that WikiLeaks’ US election related sources are not state parties.

— WikiLeaks (@wikileaks) 7 января 2017 г.

US government’s declassified “Russian hacking” report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839

— WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.