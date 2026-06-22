россияне атаковали беспилотниками Запорожье, ранен мужчина
Киев • УНН
Ночью 22 июня российские беспилотники атаковали Запорожье. В результате удара разрушен частный дом, ранен мужчина.
Россияне в ночь на понедельник, 22 июня, атаковали беспилотниками Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки разрушен частный дом.
Возник пожар. Ранен мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь
Также он рассказал, что в Запорожье повреждена и многоэтажка - там выбило окна и повредило фасад, "последствия уже устраняются".
Напомним
Враг в ночь на понедельник, 22 июня, нанес удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья, возник пожар. В результате удара пострадали 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.
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