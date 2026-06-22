россияне атаковали беспилотниками Запорожье, ранен мужчина

Россияне в ночь на понедельник, 22 июня, атаковали беспилотниками Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки разрушен частный дом.

Возник пожар. Ранен мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь - констатировал Федоров.

Также он рассказал, что в Запорожье повреждена и многоэтажка - там выбило окна и повредило фасад, "последствия уже устраняются".

Напомним

Враг в ночь на понедельник, 22 июня, нанес удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья, возник пожар. В результате удара пострадали 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Первые минуты после удара КАБами по Запорожью попали на бодикамеры патрульных