россияне атаковали АЗС и автостоянку в Запорожье, ранена женщина
Киев • УНН
В Запорожье вражеский дрон ударил по АЗС, повредив помещение и опоры. Ранение получила 23-летняя женщина, также возник пожар на автостоянке.
В Запорожье российские войска атаковали АЗС и автостоянку, ранена женщина, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Ранена женщина, повреждено здание АЗС, горели автомобили - россияне атаковали объекты инженерно-транспортной инфраструктуры в Запорожье
По его словам, "вражеский беспилотник ударил по территории автозаправочной станции в одном из районов областного центра". Повреждены здание, навес и металлические опоры.
"Ранение получила 23-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь", - отметил глава ОВА.
"Еще один удар пришелся по автостоянке. Повреждены пять большегрузных автомобилей, возник пожар. К счастью, здесь обошлось без пострадавших", - указал он.
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Также сегодня, по данным Федорова, враг ударил по Запорожскому району. "В результате атаки горит здание учебного заведения. Также повреждены окна ЦНАПа и здания сельсовета. Предварительно, без пострадавших", - отмечал он.
В течение суток, указал Федоров, оккупанты нанесли 1050 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области, семь человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.