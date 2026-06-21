российский дрон попал в жилой сектор Глухова - тяжело ранена 14-летняя девочка
Киев • УНН
21 июня российские дроны атаковали Глухов в Сумской области. В результате удара тяжелое ранение получила 14-летняя девочка, ее состояние стабильное.
Российские войска днем и вечером 21 июня атаковали Глухов в Сумской области ударными беспилотниками. В результате одного из ударов тяжелые ранения получил 14-летний ребенок, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, вражеские дроны атаковали жилые кварталы города.
Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Также один из беспилотников попал в частный сектор, где после удара возник пожар.
В результате одного из ударов тяжелое ранение получил 14-летний ребенок. Он в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Сейчас состояние стабильное
Сейчас уточняются последствия атаки. Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших устанавливается.
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