российский дрон попал в жилой сектор Глухова - тяжело ранена 14-летняя девочка

Российские войска днем и вечером 21 июня атаковали Глухов в Сумской области ударными беспилотниками. В результате одного из ударов тяжелые ранения получил 14-летний ребенок, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, вражеские дроны атаковали жилые кварталы города.

Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Также один из беспилотников попал в частный сектор, где после удара возник пожар.

В результате одного из ударов тяжелое ранение получил 14-летний ребенок. Он в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Сейчас состояние стабильное - сообщил Григоров.

Сейчас уточняются последствия атаки. Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших устанавливается.

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