Российский дрон атаковал эвакуационный автомобиль в Донецкой области, есть погибшие и раненые

В Донецкой области российский FPV-дрон атаковал эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке, двое гражданских погибли, еще двое получили травмы, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

20 марта 2026 года около 07:00 армия рф атаковала FPV-дроном автомобиль гуманитарной миссии, которая занималась эвакуацией гражданских из поселка Алексеево-Дружковки Краматорского района. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили две пожилые женщины, находившиеся в салоне автомобиля: одна из них погибла на месте, другая – в больнице - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по данным прокуратуры, мужчина 66 лет и 65-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения головы и туловища. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 19 марта россияне ранили 4 жителей Донетчины. За минувшие сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.