Російський дрон атакував евакуаційне авто на Донеччині, є загиблі і поранені

У Донецькій області російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж у Олексієво-Дружківці, двоє цивільних загинули, ще двоє отримали травми, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

20 березня 2026 року близько 07:00 армія рф атакувала FPV-дроном автомобіль гуманітарної місії, яка займалась евакуацією цивільних із селища Олексієво-Дружківки Краматорського району. Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали двоє літніх жінок, які перебували в салоні автівки: одна з них загинула на місці, інша – в лікарні - повідомили у прокуратурі.

Окрім того, за даними прокуратури, чоловік 66 років та 65-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення голови і тулубу. Їм надається кваліфікована медична допомога.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 19 березня росіяни поранили 4 жителів Донеччини. За минулу добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.