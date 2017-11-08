Пьяный водитель врезался в столб в Одесской области: есть пострадавшие

ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одесской области 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на придорожный столб. В результате ДТП автомобиль перевернулся. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.