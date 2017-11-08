Пьяный водитель врезался в столб в Одесской области: есть пострадавшие
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одесской области 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на придорожный столб. В результате ДТП автомобиль перевернулся. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
“По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Кодекса Украины ”, - сообщил начальник Болградского отделения полиции майор полиции Сергей Зайков.
Напомним, 8 ноября в Киеве в результате ДТП, во время которой столкнулись три автомобиля, погиб водитель легковушки.