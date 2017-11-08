П'яний водій врізався в стовп на Одещині: є постраждалі

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 25-річна пасажирка автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в лікарню.

“За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України”, — повідомив начальник Болградського відділення поліції майор поліції Сергій Зайков.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві внаслідок ДТП, під час якої зіткнулося три автомобілі, загинув водій легковика.