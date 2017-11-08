П'яний водій врізався в стовп на Одещині: є постраждалі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Одеській області 48-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на придорожній стовп. В результаті ДТП автомобіль перекинувся. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 25-річна пасажирка автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в лікарню.
“За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України”, — повідомив начальник Болградського відділення поліції майор поліції Сергій Зайков.
Нагадаємо, 8 листопада у Києві внаслідок ДТП, під час якої зіткнулося три автомобілі, загинув водій легковика.