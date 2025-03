Протесты в США: как минимум один человек получил ножевые ранения во время акций в Портленде

Пострадавший госпитализирован. Полицейские задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.

Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. По данным телеканала CNN, в частности, был использован слезоточивый газ.

Ранее в Портленд по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

One person stabbed as crowds disperse after hours outside of Federal Courthouse in Downtown Portland https://t.co/LFjchr15pC pic.twitter.com/EhDXEoAuDQ

— Portland Police (@PortlandPolice) July 25, 2020

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в операции, были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.