Протести у США: щонайменше одна людина дістала ножові поранення під час акцій у Портленді

Потерпілого госпіталізовано. Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

Увечері в п’ятницю співробітники правоохоронних органів застосували спецзасоби для розгону протестувальників біля будівлі федерального суду. За даними телеканалу CNN, зокрема, був використаний сльозогінний газ.

Раніше в Портленд за рішенням адміністрації США були направлені співробітники федеральних силових відомств. Вони беруть участь в розгоні учасників заворушень. Демократи в зв’язку з цим виступили з критикою на адресу президента США Дональда Трампа.

One person stabbed as crowds disperse after hours outside of Federal Courthouse in Downtown Portland https://t.co/LFjchr15pC pic.twitter.com/EhDXEoAuDQ

— Portland Police (@PortlandPolice) July 25, 2020

Масові протести і безлади почалися в багатьох містах США в кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливе захоплення. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь в операції, були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.