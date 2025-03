Принц Уильям и Кейт обнародовали официальную рождественскую открытку

Детали

На фотографии принц Уильям и Кэтрин - в солнечный день вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Как отмечает BBC, снимок сделан в Норфолке на востоке Англии.

Sharing a new picture of the family for this year’s Christmas card! pic.twitter.com/R98RyMmQ5C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 13, 2022

Дополнение

В прошлом году на снимок Кейт и Уильям вместе с детьми для открытки был сделан во время путешествия британской королевской семьи в Иорданию в начале 2021 года.