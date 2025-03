Принц Вільям і Кейт оприлюднили офіційну різдвяну листівку

Деталі

На фотографії принц Вільям і Кетрін - у сонячний день разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Як зазначає ВВС, знімок зроблений у Норфолку на сході Англії.

Sharing New picture of family for your earth’s Christmas card! pic.twitter.com/R98RyMmQ5C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 13, 2022

Доповнення

Торік на знімок Кейт і Вільяма разом із дітьми для листівки було зроблено під час подорожі британської королівської родини до Йорданії на початку 2021 року.