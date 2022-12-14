Принц Вільям і Кейт оприлюднили офіційну різдвяну листівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Принц і принцеса Уельські Вільям і Кейт оприлюднили офіційну різдвяну листівку, де вони, тримаючись за руки, йдуть зі своїми дітьми на природі, пише УНН.
Деталі
На фотографії принц Вільям і Кетрін - у сонячний день разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
Як зазначає ВВС, знімок зроблений у Норфолку на сході Англії.
Sharing New picture of family for your earth’s Christmas card! pic.twitter.com/R98RyMmQ5C— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 13, 2022
Доповнення
Торік на знімок Кейт і Вільяма разом із дітьми для листівки було зроблено під час подорожі британської королівської родини до Йорданії на початку 2021 року.