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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Принц Вільям і Кейт оприлюднили офіційну різдвяну листівку

Принц Вільям і Кейт оприлюднили офіційну різдвяну листівку

Київ • УНН

 • 629725 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Принц і принцеса Уельські Вільям і Кейт оприлюднили офіційну різдвяну листівку, де вони, тримаючись за руки, йдуть зі своїми дітьми на природі, пише УНН.

Деталі

На фотографії принц Вільям і Кетрін - у сонячний день разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Як зазначає ВВС, знімок зроблений у Норфолку на сході Англії.

Sharing New picture of family for your earth’s Christmas card! pic.twitter.com/R98RyMmQ5C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 13, 2022

Доповнення

Торік на знімок Кейт і Вільяма разом із дітьми для листівки було зроблено під час подорожі британської королівської родини до Йорданії на початку 2021 року.

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