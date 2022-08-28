Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Минобороны Украины показало в Twitter нового персонажа – Бавовнятка, которое ночью играет с огнем на базах, складах и аэродромах российских оккупантов, информирует УНН.
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"Бавовнятко – животное-призрак. Пушистый и непоседливый. Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", – говорится в сообщении.
Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.
В ночное время, Bavovnyatko quietly comes to occupiers’ bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com /7Q7tmNRy9d
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