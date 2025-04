Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком

Цитата

"Бавовнятко – животное-призрак. Пушистый и непоседливый. Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", – говорится в сообщении.

Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.

В ночное время, Bavovnyatko quietly comes to occupiers’ bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com /7Q7tmNRy9d

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хлопок в Крыму: рашисты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы рф