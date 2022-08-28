Приходить вночі на бази окупантів: Міноборони познайомило українців із Бавовнятком
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міноборони України показало у Twitter нового персонажа – Бавовнятка, яке вночі бавиться з вогнем на базах, складах та аеродромах російських окупантів, інформує УНН.
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"Бавовнятко – тварина-привид. Пухнастий і непосидючий. Вночі Бавовнятко тихо приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – ідеться у повідомленні.
Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.
At night, Bavovnyatko quietly comes to the occupiers’ bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com/7Q7tmNRy9d
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