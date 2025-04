Приходить вночі на бази окупантів: Міноборони познайомило українців із Бавовнятком

Цитата

"Бавовнятко – тварина-привид. Пухнастий і непосидючий. Вночі Бавовнятко тихо приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – ідеться у повідомленні.

Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.

At night, Bavovnyatko quietly comes to the occupiers’ bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com/7Q7tmNRy9d

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022

