Президент Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана

Фредерик Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство Главы Украинского государства и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рональд Рейган посвятил свою жизнь. Именно Президент Рейган дал решительный толчок разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР.

Сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более три десятилетия назад, "империя зла" не имеет шансов на существование. Украинцы своей кровью и отчаянной борьбой дают яростный отпор агрессору, демонстрируя мужество и волю.

Фредерик Райан привел известные слова Президента Рейгана: "Прежде всего мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не является таким мощным, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют". (Above all, we must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have).