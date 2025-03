Президент призвал австрийский бизнес продолжать инвестировать в Украину

"У меня две просьбы к вам: первое, продолжайте инвестировать в Украину - те, кто уже инвестировал. Второе, те, кто еще колеблется - It's a right time and right place to be here (сейчас правильное место и правильное время, чтобы быть здесь - ред.). И третье, не молчите. Говорите о ваших впечатлениях в Украине", - подчеркнул Глава государства.

Именно поэтому, отметил П.Порошенко, Австрия лидирует среди объемов инвестиций в Украину, потому есть рекордный рост товарооборота между Украиной и Австрией. По его словам, за 2017 год торговый оборот между Австрией и Украиной вырос на 18,5% и достиг 1,2 млрд долларов, а украинский экспорт в Австрию вырос на 48%.

Напомним, П.Порошенко заявил, что силовики не будут иметь права на проверку бизнеса.