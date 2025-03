Президент закликав австрійський бізнес продовжувати інвестувати в Україну

"У мене два прохання до вас: перше, продовжуйте інвестувати в Україну - ті, хто вже інвестував. Друге, ті, хто ще коливається – It’s a right time and right place to be here (зараз правильне місце і правильний час, щоб бути тут – ред. ). І третє, не мовчіть. Говоріть про ваші враження в Україні", - наголосив Глава держави.

Саме тому, зазначив П.Порошенко, Австрія лідирує серед обсягів інвестицій в Україну, тому є рекордне зростання товарообігу між Україною та Австрією. З його слів, за 2017 рік торгівельний оборот між Австрією та Україною зріс на 18,5% і сягнув 1,2 млрд доларів, а український експорт до Австрії зріс на 48%.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що силовики не матимуть права на перевірку бізнесу.