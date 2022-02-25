Премьер Великобритании Джонсон вывесил над своей резиденцией в Лондоне флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вывесил над его резиденцией в Лондоне флаг Украины. Об этом говорится в Twitter премьера, передает УНН.
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"Государственный флаг Украины развевается над Даунинг-стрит. Соединенное Королевство будет работать столько, сколько нужно, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - говорится в сообщении.
The national flag of Ukraine flies over Downing Street.
The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.
#StandWithUkrainepic.twitter.com/xNu9l7zFMS