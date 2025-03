Премьер Великобритании Джонсон вывесил над своей резиденцией в Лондоне флаг Украины

Цитата

"Государственный флаг Украины развевается над Даунинг-стрит. Соединенное Королевство будет работать столько, сколько нужно, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - говорится в сообщении.

The national flag of Ukraine flies over Downing Street.



The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.



#StandWithUkrainepic.twitter.com/xNu9l7zFMS

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022