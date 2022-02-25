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Прем’єр Великої Британії Джонсон вивісив над своєю резиденцією у Лондоні прапор України

Прем’єр Великої Британії Джонсон вивісив над своєю резиденцією у Лондоні прапор України

Київ • УНН

 • 250608 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вивісив над його резиденцією в Лондоні прапор України. Про це йдеться в Twitter прем’єра, передає УНН.

Цитата

"Державний прапор України майорить над Даунінг-стріт. Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", - йдеться в повідомленні.

The national flag of Ukraine flies over Downing Street.

The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/xNu9l7zFMS

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022

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