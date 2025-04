Прем’єр Великої Британії Джонсон вивісив над своєю резиденцією у Лондоні прапор України

Цитата

"Державний прапор України майорить над Даунінг-стріт. Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", - йдеться в повідомленні.

The national flag of Ukraine flies over Downing Street.



The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.



— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022