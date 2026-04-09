Премьер Пакистана заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушении режима прекращения огня в нескольких местах на Ближнем Востоке. Об этом информирует УНН.

Шариф призвал все стороны "проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как это было согласовано".

В нескольких местах зоны конфликта сообщалось о нарушениях режима прекращения огня, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и горячо призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта - отметил Шариф.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что прекращение огня в рамках операции против Ирана не касается группировки "Хезболла", против которой военные продолжают действия в Ливане.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате ударов Израиля по территории Ливана в среду погибло 89 человек и 700 получили ранения.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут на переговоры после прекращения огня.

