Премьер Пакистана заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

8 апреля, 13:48 • 13944 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
8 апреля, 12:51 • 31308 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 24496 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 28022 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49 • 21216 просмотра
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
8 апреля, 06:52 • 27109 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 34943 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
7 апреля, 19:27 • 45898 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 37223 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
7 апреля, 14:48 • 35751 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 24071 просмотра
Экс-беркутовец приговорен к 10 годам за уничтожение оружия, из которого расстреливали людей на Майдане8 апреля, 14:34 • 6140 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 13651 просмотра
Toyota вывела на рынок Европы новый RAV4 шестого поколения16:47 • 4780 просмотра
Украину избрали в три ключевых органа ЭКОСОС в ООН18:02 • 3232 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 13684 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 24111 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 31467 просмотра
Попытка обложить налогом аренду самолетов за границей бьет по авиаотрасли и репутации Украины на международной арене8 апреля, 10:46 • 32576 просмотра
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине8 апреля, 09:08 • 36357 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 17605 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 22258 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 29685 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 32131 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 42131 просмотра
Премьер Пакистана заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Шехбаз Шариф призвал стороны соблюдать двухнедельный режим тишины. Израиль продолжает операцию против Хезболлы в Ливане, несмотря на призывы к дипломатии.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушении режима прекращения огня в нескольких местах на Ближнем Востоке. Об этом информирует УНН.

Шариф призвал все стороны "проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как это было согласовано".

В нескольких местах зоны конфликта сообщалось о нарушениях режима прекращения огня, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и горячо призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта

- отметил Шариф.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что прекращение огня в рамках операции против Ирана не касается группировки "Хезболла", против которой военные продолжают действия в Ливане.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате ударов Израиля по территории Ливана в среду погибло 89 человек и 700 получили ранения.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут на переговоры после прекращения огня.

Нарушены три из десяти пунктов еще до начала мирных переговоров – спикер парламента Ирана сделал резкое заявление08.04.26, 22:54 • 2264 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Армия обороны Израиля
Ливан
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран