Пожар вспыхнул возле резервуарного парка Афипского НПЗ в РФ после атаки дронов – ASTRA
Киев • УНН
В Краснодарском крае РФ после ночной атаки беспилотников возник пожар вблизи резервуарного парка Афипского НПЗ. Аналитики ASTRA установили это по видеозаписям, но точный объект возгорания неизвестен.
В Краснодарском крае РФ после ночной атаки беспилотников возник пожар вблизи резервуарного парка Афипского нефтеперерабатывающего завода. Такой вывод сделали аналитики проекта ASTRA после анализа опубликованных видеозаписей, пишет УНН.
Детали
По данным ASTRA, кадры были сняты с улицы 50 лет Октября в поселке Афипском, примерно в 4 км от резервуарного парка НПЗ. В то же время аналитики отмечают, что имеющиеся материалы не позволяют достоверно установить, какой именно объект охватил пожар.
В ночь на 14 июля жители Краснодарского края сообщали о взрывах и возгораниях. Официальной информации о последствиях атаки или возможных повреждениях на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода российские власти на данный момент не опубликовали.
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