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Наводнение в Пакистане заставило десятки тысяч человек покинуть дома за одну ночь

Киев • УНН

 • 406355 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Десятки тысяч людей покинули свои дома на севере Пакистана из-за смертельных наводнений, вызвавших разрушения по всей стране. Об этом УНН пишет ссылаясь на Arab News.

Наводнение в Пакистане заставило десятки тысяч человек покинуть дома за одну ночь

Детали

Мощные внезапные наводнения в северной провинции Хайбер-Пахтунхва в одну ночь смыли большой мост, отрезав некоторые районы от доступа к дорогам. Около 180 000 человек в районе Чарсадда покинули свои дома.

Исторические муссонные дожди и наводнения в Пакистане за последние несколько недель затронули более 30 миллионов человек.

Пакистанские лидеры обратились к международному сообществу за помощью и планируют создать фонд международного призыва.

Министерство иностранных дел заявило, что Турция направила команду для помощи в спасательных работах.

I urge international community to help #Pakistan в одном из самых высоких природных calamities к hit the country. Миллионы людей являются семейным несчастьем #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab приводит к плодам и нуждается в тентах, packaged food and medicines #FloodsInPakistanpic.twitter.com/1z3iil5bJe

— Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) August 24, 2022

Добавим

В соседнем Афганистане администрация талибов также обратилась за помощью после наводнения в центральных и восточных провинциях.

По данным органов по ликвидации последствий стихийных бедствий, число погибших в результате наводнения в этом месяце в Афганистане возросло до 192 человек. Тысячи голов скота были убиты и 1,7 миллиона фруктовых деревьев уничтожены.

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