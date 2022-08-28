Повінь у Пакистані змусила десятки тисяч людей залишити будинки за одну ніч

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 57636 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 64460 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 78528 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84322 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 94953 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 147851 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70161 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149368 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109087 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69218 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97591 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 94907 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18018 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 19510 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 20791 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 57636 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 147851 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 172865 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149369 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95288 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97985 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42814 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46235 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60885 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Повінь у Пакистані змусила десятки тисяч людей залишити будинки за одну ніч

Київ • УНН

 • 406355 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Десятки тисяч людей залишили свої будинки на півночі Пакистану через смертельні повені, що викликали руйнування по всій країні. Про це УНН пише посилаючись на Arab News.

Повінь у Пакистані змусила десятки тисяч людей залишити будинки за одну ніч

Деталі

Потужні раптові повені у північній провінції Хайбер-Пахтунхва за одну ніч змили великий міст, відрізавши деякі райони від доступу до доріг. Близько 180 000 людей у ​​районі Чарсадда залишили свої будинки.

Історичні мусонні дощі та повені в Пакистані за останні кілька тижнів торкнулися понад 30 мільйонів людей.

Пакистанські лідери звернулися до міжнародної спільноти за допомогою та планують створити фонд міжнародного призову.

Міністерство закордонних справ заявило, що Туреччина надіслала команду для допомоги у рятувальних роботах.

I urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab due to floods and in need of tents, packaged food and medicines #FloodsInPakistan pic.twitter.com/1z3iil5bJe

— Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) August 24, 2022

Додамо

У сусідньому Афганістані адміністрація талібів також звернулася за допомогою після повені у центральних та східних провінціях.

За даними органів з ліквідації наслідків стихійних лих, кількість загиблих внаслідок повені в цьому місяці в Афганістані зросла до 192 осіб. Тисячі голів худоби було вбито і 1,7 мільйона фруктових дерев знищено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53