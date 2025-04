Повінь у Пакистані змусила десятки тисяч людей залишити будинки за одну ніч

Деталі

Потужні раптові повені у північній провінції Хайбер-Пахтунхва за одну ніч змили великий міст, відрізавши деякі райони від доступу до доріг. Близько 180 000 людей у ​​районі Чарсадда залишили свої будинки.

Історичні мусонні дощі та повені в Пакистані за останні кілька тижнів торкнулися понад 30 мільйонів людей.

Пакистанські лідери звернулися до міжнародної спільноти за допомогою та планують створити фонд міжнародного призову.

Міністерство закордонних справ заявило, що Туреччина надіслала команду для допомоги у рятувальних роботах.

I urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab due to floods and in need of tents, packaged food and medicines #FloodsInPakistan pic.twitter.com/1z3iil5bJe

— Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) August 24, 2022

Додамо

У сусідньому Афганістані адміністрація талібів також звернулася за допомогою після повені у центральних та східних провінціях.

За даними органів з ліквідації наслідків стихійних лих, кількість загиблих внаслідок повені в цьому місяці в Афганістані зросла до 192 осіб. Тисячі голів худоби було вбито і 1,7 мільйона фруктових дерев знищено.