Наводнение в Пакистане: десятки людей смыло паводковой водой, сотни потеряли дома

Детали

В южной провинции Белуджистан 57 человек, включая женщин и детей, были смыты паводковыми водами. Из-за наводнения прорвало восемь дамб.

Еще сотни людей остались без крова после того, как их дома упали из-за дождя и наводнения.

Согласно официальному заявлению округа, в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва два человека, в том числе шестилетний ребенок, погибли и четверо получили ранения, когда их дом рухнул из-за дождя.

Синоптики предупреждают о новых ливнях.

Hoshab Dam;Turbat #Balochistan

—Ahmad Kamran (@_AhmadMujtaba) July 9, 2022

Death toll in damages caused by monsoon rains ha reached to 21 as more people killed in Quetta, Kchi, Kech, Killa Saifullah ans Kohlu districts. #Flood #Balochistan

—Saadullah Akhter (@saadiakhter) July 6, 2022

Дополнение

В последние дни на страну обрушились ливни, в результате чего большие участки крупнейшего города Пакистана Карачи оказались затоплены водой.

В 2010 году сильнейшие наводнения затронули 20 миллионов человек в Пакистане, ущерб инфраструктуре составил миллиарды долларов, а огромные площади посевов были уничтожены, поскольку одна пятая часть страны была затоплена.

Добавим

В соседнем Афганистане 24 человека погибли в результате наводнений на востоке и юге страны.