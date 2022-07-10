Наводнение в Пакистане: десятки людей смыло паводковой водой, сотни потеряли дома
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сильные наводнения в Пакистане унесли жизни десятков человек и оставилии сотни без крова. Проливные муссонные дожди обрушились на страну. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
В южной провинции Белуджистан 57 человек, включая женщин и детей, были смыты паводковыми водами. Из-за наводнения прорвало восемь дамб.
Еще сотни людей остались без крова после того, как их дома упали из-за дождя и наводнения.
Согласно официальному заявлению округа, в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва два человека, в том числе шестилетний ребенок, погибли и четверо получили ранения, когда их дом рухнул из-за дождя.
Синоптики предупреждают о новых ливнях.
Hoshab Dam;Turbat #Balochistan pic.twitter.com/QnCkzB7DW0—Ahmad Kamran (@_AhmadMujtaba) July 9, 2022
Death toll in damages caused by monsoon rains ha reached to 21 as more people killed in Quetta, Kchi, Kech, Killa Saifullah ans Kohlu districts. #Flood #Balochistan pic.twitter.com/pmO6Diln14—Saadullah Akhter (@saadiakhter) July 6, 2022
Дополнение
В последние дни на страну обрушились ливни, в результате чего большие участки крупнейшего города Пакистана Карачи оказались затоплены водой.
В 2010 году сильнейшие наводнения затронули 20 миллионов человек в Пакистане, ущерб инфраструктуре составил миллиарды долларов, а огромные площади посевов были уничтожены, поскольку одна пятая часть страны была затоплена.
Добавим
В соседнем Афганистане 24 человека погибли в результате наводнений на востоке и юге страны.