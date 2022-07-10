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Повінь у Пакистані: десятки людей змило паводковою водою, сотні втратили будинки

Повінь у Пакистані: десятки людей змило паводковою водою, сотні втратили будинки

Київ • УНН

 • 169679 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Сильні повені в Пакистані забрали життя десятків людей і залишили сотні без даху над головою. Проливні мусонні дощі обрушилися на країну. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

У південній провінції Белуджистан 57 людей, у тому числі жінки та діти, були змиті паводковими водами. Через повінь прорвало вісім дамб.

Ще сотні людей залишилися без даху над головою після того, як їхні будинки впали через дощ і повінь.

Згідно з офіційною заявою округу, у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва двоє людей, у тому числі шестирічна дитина, загинули і четверо отримали поранення, коли їхній будинок завалився через дощ.

Синоптики попереджають про нові зливи.

Hoshab Dam;Turbat #Balochistan pic.twitter.com/QnCkzB7DW0

— Ahmad Kamran (@_AhmadMujtaba) July 9, 2022

The Death toll in damages caused by the monsoon rains has reached to 21 as more people killed in Quetta, Kchi, Kech, Killa Saifullah ans Kohlu districts. #Flood #Balochistan pic.twitter.com/pmO6Diln14

— Saadullah Akhter (@saadiakhter) July 6, 2022

Доповнення

В останні дні на країну обрушилися зливи, внаслідок чого великі ділянки найбільшого міста Пакистану Карачі виявилися затоплені водою.

У 2010 році найсильніші повені торкнулися 20 мільйонів людей у ​​Пакистані, збитки інфраструктурі склали мільярди доларів, а величезні площі посівів були знищені, оскільки одна п'ята частина країни була затоплена.

Додамо

У сусідньому Афганістані 24 людини загинули внаслідок повеней на сході та півдні країни.

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